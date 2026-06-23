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Giriş Tarihi: 23.06.2026 07:01

A Milli Futbol Takımı, ABD maçı hazırlıklarına devam etti

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve son maçında ABD ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

İHA
A Milli Futbol Takımı, ABD maçı hazırlıklarına devam etti
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Arizona Athletic Grounds'ta Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman pas çalışmalarıyla başladı ve top kapma çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise ABD müsabakasının taktiği üzerinde duruldu.
Hafif sakatlığı bulunan Yunus Akgün salonda çalıştı.
Antrenmanı TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da izledi.
Kamp yaptığı Arizona'daki son antrenmanını gerçekleştiren milliler, ABD mücadelesinin hazırlıklarına Los Angeles'ta devam edecek.
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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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A Milli Futbol Takımı, ABD maçı hazırlıklarına devam etti
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