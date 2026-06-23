Cristiano Ronaldo’dan Messi sorusuna şok yanıt!

"HAFTA BOYUNCA ÇOK ELEŞTİRİ ALDIK"

Portekizli efsane, "Çok mutluyum ama benim için en önemli şey takımın ortaya koyduğu performans ve sahip olduğumuz özgüvendi. Hafta boyunca çok fazla eleştiri aldık, bunun olacağını biliyorduk. Takım çok iyi çalıştı, kendimizi önemli ölçüde geliştirdik. Kendi adıma konuşursam, rekorları kırmak her zaman güzeldir ancak benim hedefim milli takımın amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmak. Bu aşamadaki hedefimiz gruptan çıkmaktı. Dört puanla bunu başardığımızı düşünüyorum." sözlerini sarf etti.