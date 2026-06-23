Cristiano Ronaldo’dan Messi sorusuna şok yanıt!

2026 FIFA Dünya Kupası ikinci maçında Portekiz, Özbekistan'ı 5-0 yenerek ilk galibiyetini aldı. Portekiz'de Cristiano Ronaldo attığı 2 golle damgasını vurdu.
41 yaşındaki yıldız 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk futbolcu olurken, maç sonunda bir başka efsane oyuncu Lionel Messi için sorulan soruya da dikkat çeken bir yanıtta bulundu.
"HAFTA BOYUNCA ÇOK ELEŞTİRİ ALDIK"
Portekizli efsane, "Çok mutluyum ama benim için en önemli şey takımın ortaya koyduğu performans ve sahip olduğumuz özgüvendi. Hafta boyunca çok fazla eleştiri aldık, bunun olacağını biliyorduk. Takım çok iyi çalıştı, kendimizi önemli ölçüde geliştirdik. Kendi adıma konuşursam, rekorları kırmak her zaman güzeldir ancak benim hedefim milli takımın amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmak. Bu aşamadaki hedefimiz gruptan çıkmaktı. Dört puanla bunu başardığımızı düşünüyorum." sözlerini sarf etti.
41 yaşındaki Ronaldo, Kendisi hakkındaki eleştireler için ise "Zor ve karanlık bir hafta geçirdim. Sanki futbolu bırakmışım gibi davranıldı ama her zaman yaptığım gibi ayakta kaldım çünkü futboldan çok çalışmaya inanıyorum. Zor oldu, itiraf etmeliyim ama geri döndük." diye konuştu.
Ronaldo, "Serbest vuruşu ben kullanacaktım ama Nuno'ya 'Kaleciyi yanıltalım, topun başına benim geçeceğimi düşünsün. Sert vur, gol olacak' dedim. Maçın başında da sonuna kadar birlik içinde olmamız gerektiğini söyledim. Kontrol edebildiğimiz şey saha içindekiler. Dışarıdan gelenleri kontrol etmek çok zor. Bugün golleri başkaları attı, amaç da buydu. Bugün maçın en iyisi bendim, yarın başka biri olacak. Eğer birlik içinde kalırsak çok ileri gidebiliriz." ifadelerini kullandı.
MESSI SORUSUNA ŞOK YANIT
Son olarak Lionel Messi'nin gollerinin sorulması üzerine "Diğer soruya geçelim." yanıtını verdi.