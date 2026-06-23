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Giriş Tarihi: 23.06.2026 16:44

Fenerbahçe, sezonu Topuk Yaylası Tesisleri'nde açıyor!

Fenerbahçe, 2026-2027 sezonu çalışmalarına yarın Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yapacağı ilk antrenmanla başlayacak.

AA
Fenerbahçe, sezonu Topuk Yaylası Tesisleri’nde açıyor!
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Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yarın Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde toplanacak.

Daha sonra Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'ne hareket edecek olan Fenerbahçe, akşam saatlerinde sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirecek.

Sezon öncesi hazırlıklarını tek ve çift idmanlarla sürdürecek sarı-lacivertli ekip, 2 Temmuz Perşembe günü buradaki kamp çalışmalarını tamamlayacak.

Fenerbahçe iki günlük iznin ardından 5 Temmuz Pazar günü ise yurt dışı kamp programı kapsamında İstanbul-Linz uçuşuyla Avusturya'ya hareket edecek ve hazırlıklarını sürdürecek.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#İSMAİL KARTAL #FENERBAHÇE

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Fenerbahçe, sezonu Topuk Yaylası Tesisleri'nde açıyor!
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