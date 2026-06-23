Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş gelişmesi

Fenerbahçe Futbol A Takımı'nda 2026-2027 sezonu öncesi rutin sağlık kontrolleri devam ediyor.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcuların sağlık kontrolleri, Medicana Ataşehir Hastanesinde sürdürüldü.

EKG ve kan tetkiklerinin ardından efor, akciğer, kardiyak ve radyolojik testlerin yapıldığı kontroller, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde gerçekleştirilen tetkiklerle tamamlandı.

Sarı-lacivertli takımda sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş da sağlık kontrollerinden geçti.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör