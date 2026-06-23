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Giriş Tarihi: 23.06.2026 22:06 Son Güncelleme: 23.06.2026 22:14

FIFA Dünya Kupası: Portekiz 5 golle siftah yaptı! Cristiano Ronaldo damga vurdu...

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu ikinci maçında Portekiz ile Özbekistan karşı karşıya geldi. Crisiano Ronaldo'nun iki golle tarihi geçtiği maçı Portekiz 5-0 kazanarak ilk galibiyetine uzandı.

FIFA Dünya Kupası: Portekiz 5 golle siftah yaptı! Cristiano Ronaldo damga vurdu...
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2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu ikinci maçında Portekiz ile Özbekistan kozlarını paylaştı.

RONALDO ŞOV YAPTI

Houston'da oynanan maça hızlı başlayan Portekiz, 6. dakikada Cristiano Ronaldo'nun golüyle 1-0 öne geçti. 41 yaşındaki yıldız bu golle, 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk oyuncu oldu.

EUSEBIO'YU GERİDE BIRAKTI

Özbekistan karşısında iki gol kaydeden Cristiano Ronaldo, Dünya Kupaları'ndaki gol sayısını 10'a yükselterek Eusebio'yu geride bıraktı ve Portekiz'in turnuva tarihindeki en golcü oyuncusu oldu. 41 yaş 138 gün ile Roger Milla'nın ardından Dünya Kupası tarihinde gol atan en yaşlı ikinci futbolcu olarak kayıtlara geçen Ronaldo, attığı iki golle organizasyonda bir maçta duble yapan en yaşlı oyuncu unvanını da elde etti.

Portekiz devreyi ise Nuno Mendes'in 17 ve Ronaldo'nun 39. dakikalarda attığı golle 3-0 önde kapattı.

İkinci yarıda da baskın oyununu sürdüren Portekiz, 60. dakikada Neamtov (KK) ve 87'de Leao'nun golleriyle 5-0 kazanarak Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e yükseltti.

Portekiz gruptaki son maçında Kolombiya ile karşılaşacak. 0 puanlı Özbekistan ise Demokratik Kongo ile oynayacak.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#CRİSTİANO RONALDO #DÜNYA KUPASI #KOLOMBİYA #PORTEKİZ #RONALDO

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FIFA Dünya Kupası: Portekiz 5 golle siftah yaptı! Cristiano Ronaldo damga vurdu...
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