FIFA Dünya Kupası: Portekiz 5 golle siftah yaptı! Cristiano Ronaldo damga vurdu...

RONALDO ŞOV YAPTI

Houston'da oynanan maça hızlı başlayan Portekiz, 6. dakikada Cristiano Ronaldo'nun golüyle 1-0 öne geçti. 41 yaşındaki yıldız bu golle, 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk oyuncu oldu.

EUSEBIO'YU GERİDE BIRAKTI

Özbekistan karşısında iki gol kaydeden Cristiano Ronaldo, Dünya Kupaları'ndaki gol sayısını 10'a yükselterek Eusebio'yu geride bıraktı ve Portekiz'in turnuva tarihindeki en golcü oyuncusu oldu. 41 yaş 138 gün ile Roger Milla'nın ardından Dünya Kupası tarihinde gol atan en yaşlı ikinci futbolcu olarak kayıtlara geçen Ronaldo, attığı iki golle organizasyonda bir maçta duble yapan en yaşlı oyuncu unvanını da elde etti.

Portekiz devreyi ise Nuno Mendes'in 17 ve Ronaldo'nun 39. dakikalarda attığı golle 3-0 önde kapattı.