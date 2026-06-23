Fildişi Sahili’nden Wilfred Singo açıklaması!

BİRKAÇ GÜN DİNLENECEK

Yapılan tetkiklerin sonuçlarının olumlu olduğu ve sağlık ekibinin tavsiyesi doğrultusunda başarılı savunma oyuncusunun birkaç gün dinleneceği ve tedavi göreceği aktarıldı. Bu sürecin, oyuncunun en iyi şekilde iyileşmesini sağlamak amacıyla planlandığı kaydedildi. 2026 Dünya Kupası'nda yoluna devam eden Fildişi Sahili'nde teknik heyet ve sağlık ekibi, Singo'nun durumunu yakından takip etmeyi sürdürecek.

Fildişi Sahili Futbol Federasyonu da yaptığı açıklamada, tecrübeli futbolcuya geçmiş olsun dileklerini ileterek en kısa sürede sahalara dönmesini temenni etti.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör