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Giriş Tarihi: 23.06.2026 21:05

Fildişi Sahili'nden Wilfred Singo açıklaması!

Fildişi Sahili'nin Dünya Kupası ikinci maçında Almanya ile oynadıkları maçta sakatlanan Singo için açıklama geldi.

Fildişi Sahili’nden Wilfred Singo açıklaması!
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya ile oynanan maçta sakatlık geçiren Galatasaraylı Wilfried Singo için Fildişi Sahili'nden açıklama yapıldı.

Fildişi Sahili Futbol Federasyonu tarafından yapılan duyuruda, Singo'nun 22 Haziran Pazartesi günü detaylı sağlık kontrollerinden geçirildiği ifade edildi.

BİRKAÇ GÜN DİNLENECEK

Yapılan tetkiklerin sonuçlarının olumlu olduğu ve sağlık ekibinin tavsiyesi doğrultusunda başarılı savunma oyuncusunun birkaç gün dinleneceği ve tedavi göreceği aktarıldı. Bu sürecin, oyuncunun en iyi şekilde iyileşmesini sağlamak amacıyla planlandığı kaydedildi. 2026 Dünya Kupası'nda yoluna devam eden Fildişi Sahili'nde teknik heyet ve sağlık ekibi, Singo'nun durumunu yakından takip etmeyi sürdürecek.

Fildişi Sahili Futbol Federasyonu da yaptığı açıklamada, tecrübeli futbolcuya geçmiş olsun dileklerini ileterek en kısa sürede sahalara dönmesini temenni etti.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#2026 FIFA DÜNYA KUPASI #WİLFRİED SİNGO #2026 DÜNYA KUPASI #GALATASARAY

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Fildişi Sahili'nden Wilfred Singo açıklaması!
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