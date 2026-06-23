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Giriş Tarihi: 23.06.2026 07:43

Galatasaray’dan orta sahaya Gineli dinamo! Teklif ortaya çıktı...

Galatasaray, Celta Vigo forması giyen Ilaix Moriba için harekete geçti. Sarı-kırmızılı takımın yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray’dan orta sahaya Gineli dinamo! Teklif ortaya çıktı...
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Orta sahaya takviye çalışmaları sürerken Ilaix Moriba gündeme geldi. Celta Vigo forması giyen 23 yaşındaki Moriba, Gine'de doğarken çocuk yaşta İspanya'ya göç etti.

Espanyol altyapısının ardından Barcelona altyapısında kariyerine devam eden ve 2021'de Leipzig'e 16 milyon Euro'ya transfer olan orta saha oyuncusu, Getafe ve Celta Vigo'da kiralık forma giyerken geçen sezon temmuz döneminde Celta, 6 milyon Euro bedelle bonservisini aldı.

İspanyol basınındaki iddialara göre; futbolcu için Aslan, 15 milyon Euro teklif etti.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#CELTA VİGO #İSPANYA #ESPANYOL #BARCELONA

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Galatasaray’dan orta sahaya Gineli dinamo! Teklif ortaya çıktı...
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