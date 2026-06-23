Hırvatistan, Panama’yı tek golle mağlup etti

MODRİC 200. MAÇINA ÇIKTI

40 yaşındaki Luka Modric, Panama karşısında milli takım formasıyla 200. maçına çıktı.

L Grubu'ndaki ikinci maçların ardından İngiltere ve Gana, 4 puanla ilk iki sırada yer alırken, Hırvatistan 3 puanla üçüncü durumda. Panama'nın ise puanı bulunmuyor.

STAT: Toronto

HAKEMLER: Pierre Ghislain Atcho, Boris Ditsoga, Amos Abeigne Ndong (Gabon)

PANAMA: Mosquera, Blackman (Dk. 90 Davis), Cordoba, Ramos (Dk. 77 Waterman), Harvey, Andrade, Murillo, Martinez, Jose Rodriguez, Barcenas (Dk. 90 Tomas Rodriguez), Fajardo (Dk. 83 Londono)

HIRVATİSTAN: Livakovic, Stanisic, Pongracic, Gvardiol (Dk. 46 Kramaric), Sutalo, Kovacic (Dk. 72 Petar Sucic), Modric (Dk. 81 Pasalic), Baturina, Perisic, Pasalic (Dk. 72 Luka Sucic), Musa (Dk. 46 Budimir)

GOL: Dk. 54 Budimir (Hırvatistan)

SARI KARTLAR: Dk. 61 Barcenas (Panama), Dk. 90+2 Sucic (Hırvatistan)