Hırvatistan, Panama’yı tek golle mağlup etti

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'ndaki ikinci hafta mücadelesinde Hırvatistan, Panama'yı 1-0 mağlup etti.
İlk yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşmada Hırvatistan'a galibiyeti getiren golü, ikinci yarı başlarken Petar Musa'nın yerine oyuna dahil olan Ante Budimir kaydetti.
54. dakikada Pasalic ile duvar pası yapan Stanisic'in son çizgiye inerek ceza alanına çıkardığı topu arka direkte tamamlayan Budimir, takımını 1-0 öne geçirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Hırvatistan karşılaşmadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.
Panama ise ikinci maçında da puan alamayarak gruptan çıkma şansını kaybetti.
MODRİC 200. MAÇINA ÇIKTI
40 yaşındaki Luka Modric, Panama karşısında milli takım formasıyla 200. maçına çıktı.
L Grubu'ndaki ikinci maçların ardından İngiltere ve Gana, 4 puanla ilk iki sırada yer alırken, Hırvatistan 3 puanla üçüncü durumda. Panama'nın ise puanı bulunmuyor.
STAT: Toronto
HAKEMLER: Pierre Ghislain Atcho, Boris Ditsoga, Amos Abeigne Ndong (Gabon)
PANAMA: Mosquera, Blackman (Dk. 90 Davis), Cordoba, Ramos (Dk. 77 Waterman), Harvey, Andrade, Murillo, Martinez, Jose Rodriguez, Barcenas (Dk. 90 Tomas Rodriguez), Fajardo (Dk. 83 Londono)
HIRVATİSTAN: Livakovic, Stanisic, Pongracic, Gvardiol (Dk. 46 Kramaric), Sutalo, Kovacic (Dk. 72 Petar Sucic), Modric (Dk. 81 Pasalic), Baturina, Perisic, Pasalic (Dk. 72 Luka Sucic), Musa (Dk. 46 Budimir)
GOL: Dk. 54 Budimir (Hırvatistan)
SARI KARTLAR: Dk. 61 Barcenas (Panama), Dk. 90+2 Sucic (Hırvatistan)