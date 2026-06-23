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Giriş Tarihi: 24.06.2026 05:25 Son Güncelleme: 24.06.2026 05:46

Hırvatistan, Panama'yı tek golle mağlup etti

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'ndaki ikinci hafta mücadelesinde Hırvatistan ile Panama karşı karşıya geldi. Budimir'in golüyle rakibini 1-0 mağlup eden Hırvatistan 3 puan ile 3. sıraya yerleşirken, ikinci maçından da puansız ayrılan Panama'nın gruptan çıkma şansı kalmadı.

AA Futbol
Hırvatistan, Panama’yı tek golle mağlup etti
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2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'ndaki ikinci hafta mücadelesinde Hırvatistan, Panama'yı 1-0 mağlup etti.

İlk yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşmada Hırvatistan'a galibiyeti getiren golü, ikinci yarı başlarken Petar Musa'nın yerine oyuna dahil olan Ante Budimir kaydetti.

54. dakikada Pasalic ile duvar pası yapan Stanisic'in son çizgiye inerek ceza alanına çıkardığı topu arka direkte tamamlayan Budimir, takımını 1-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Hırvatistan karşılaşmadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Panama ise ikinci maçında da puan alamayarak gruptan çıkma şansını kaybetti.

MODRİC 200. MAÇINA ÇIKTI

40 yaşındaki Luka Modric, Panama karşısında milli takım formasıyla 200. maçına çıktı.

L Grubu'ndaki ikinci maçların ardından İngiltere ve Gana, 4 puanla ilk iki sırada yer alırken, Hırvatistan 3 puanla üçüncü durumda. Panama'nın ise puanı bulunmuyor.

STAT: Toronto

HAKEMLER: Pierre Ghislain Atcho, Boris Ditsoga, Amos Abeigne Ndong (Gabon)

PANAMA: Mosquera, Blackman (Dk. 90 Davis), Cordoba, Ramos (Dk. 77 Waterman), Harvey, Andrade, Murillo, Martinez, Jose Rodriguez, Barcenas (Dk. 90 Tomas Rodriguez), Fajardo (Dk. 83 Londono)

HIRVATİSTAN: Livakovic, Stanisic, Pongracic, Gvardiol (Dk. 46 Kramaric), Sutalo, Kovacic (Dk. 72 Petar Sucic), Modric (Dk. 81 Pasalic), Baturina, Perisic, Pasalic (Dk. 72 Luka Sucic), Musa (Dk. 46 Budimir)

GOL: Dk. 54 Budimir (Hırvatistan)

SARI KARTLAR: Dk. 61 Barcenas (Panama), Dk. 90+2 Sucic (Hırvatistan)

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#LUKA MODRİC #2026 FIFA DÜNYA KUPASI #HIRVATİSTAN

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Hırvatistan, Panama'yı tek golle mağlup etti
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