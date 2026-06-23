İran’dan dünyaya barış mektubu

G Grubu'nda ilk maçında Yeni Zelanda ile 2-2, ikinci mücadelesinde ise Belçika ile 0-0 berabere kalan İran
, bir üst tur için umutlarını sürdürüyor. Karşılaşma sonrasında Los Angeles
Stadı'ndan ayrılırken soyunma odasına bir mesaj bırakıldı. Basın ekibinden yapılan açıklamada mektup da paylaşılırken şu ifadelerle dünyaya seslenildi: "Binlerce yıl önceki antik İran'dan günümüzün uygar İran'ına kadar, İran'ın ruhu canlı ve sarsılmaz bir şekilde devam ediyor. Los Angeles'a gururlu bir şekilde geldik ve onurlu, haysiyetli bir şekilde yarıştık.
Misafirperverliğin için teşekkürler Los Angeles. Her İranlı'ya bu 180 dakika boyunca ruhunu, kalbini, sesini İran için verdiğinden dolayı teşekkürler.
Barış, dostluk ve saygının tüm uluslar arasında hüküm sürmesi dileğiyle."