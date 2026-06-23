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Giriş Tarihi: 23.06.2026

Kulüpler 10+4 yabancı kuralı için toplanıyor!

Kulüpler Birliği cuma günü buluşacak. Kuralın değişmesi yönünde fikir birliği olursa federasyona başvuru yapılacak

SPOR SERVİSİ
Kulüpler 10+4 yabancı kuralı için toplanıyor!
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Kulüpler Birliği, cuma günü çok önemli bir toplantıya girecek. Uzun zamandır toplanmayan Birlik, yabancı kuralı nedeniyle bir araya gelecek. Bilindiği gibi 10+4 yabancı kuralı özellikle Galatasaray tarafından istenmiyor. Sarı-kırmızılıların talebi, 10+4'teki Ocak 2004 ve sonrası doğumlu olması gereken 4 futbolcunun, "2000 doğumlu ve sonrası" olarak değiştirilmesi... Bu önemli zirveye Fenerbahçe'de başkan seçilen Aziz Yıldırım'ın da katılması bekleniyor. Yıldırım iştirak etmezse toplantıda sarı-lacivertlileri Barış Göktürk temsil edecek. Ortak bir anlaşma sağlanırsa TFF'ye tüm kulüplerin imzasıyla başvuru yapılacak. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#KULÜPLER BİRLİĞİ #BARIŞ GÖKTÜRK #TFF #AZİZ YILDIRIM #FENERBAHÇE #GALATASARAY

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Kulüpler 10+4 yabancı kuralı için toplanıyor!
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