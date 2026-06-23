Kulüpler Birliği toplanıyor! Yabancı kuralı kararı...

Kulüpler Birliği, cuma günü çok önemli bir toplantıya girecek. Uzun zamandır toplanmayan Birlik, yabancı kuralı nedeniyle bir araya gelecek.

Bilindiği gibi 10+4 yabancı kuralı özellikle Galatasaray tarafından istenmiyor. Sarı-kırmızılıların talebi, 10+4'teki Ocak 2004 ve sonrası doğumlu olması gereken 4 futbolcunun, "2000 doğumlu ve sonrası" olarak değiştirilmesi...

Bu önemli zirveye Fenerbahçe'de başkan seçilen Aziz Yıldırım'ın da katılması bekleniyor. Yıldırım iştirak etmezse toplantıda sarı-lacivertlileri Barış Göktürk temsil edecek. Ortak bir anlaşma sağlanırsa TFF'ye tüm kulüplerin imzasıyla başvuru yapılacak.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör