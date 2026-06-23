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Giriş Tarihi: 23.06.2026

Ne oldu sana Muslera!

Uruguay’ın tecrübeli file bekçisi, yediği gollerle saç-baş yoldurdu. Futbolseverlerden büyük eleştiri aldı

Ne oldu sana Muslera!
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Uruguay, H Grubu'nda Yeşil Burun Adaları ile 2-2 berabere kalıp şoka uğradı. G.Saray'ın efsane kalecisi olan, şu anda Estudiantes forması giyen Fernando Muslera ise, Uruguay Milli Takımı ile büyük hüsran yaşattı. 40 yaşındaki file bekçisi, ilk golü uzak mesafeden frikikten yerken ikinci golde de futbolseverleri şaşırttı. Takım arkadaşının geri pasında kalesini terk eden ancak topa yetişemeyen Muslera, bu hatalı çıkışının faturasını gol yiyerek ödedi. Takımının 3 puandan olmasına neden olan tecrübeli eldiven, hem kendi ülkesi hem de uluslararası futbol kamuoyunda büyük eleştirilere sebebiyet verdi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#FERNANDO MUSLERA #URUGUAY

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Ne oldu sana Muslera!
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