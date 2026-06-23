Ne oldu sana Muslera!

Uruguay
, H Grubu'nda Yeşil Burun Adaları ile 2-2 berabere kalıp şoka uğradı. G.Saray'ın efsane kalecisi olan, şu anda Estudiantes forması giyen Fernando Muslera
ise, Uruguay Milli Takımı ile büyük hüsran yaşattı. 40 yaşındaki file bekçisi, ilk golü uzak mesafeden frikikten
yerken ikinci golde de futbolseverleri şaşırttı. Takım arkadaşının geri pasında kalesini terk eden ancak topa yetişemeyen Muslera, bu hatalı çıkışının faturasını gol yiyerek ödedi.
Takımının 3 puandan olmasına neden olan tecrübeli eldiven, hem kendi ülkesi hem de uluslararası futbol kamuoyunda büyük eleştirilere sebebiyet verdi.