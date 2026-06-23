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Giriş Tarihi: 23.06.2026 17:36

Onurcan Piri, Kocaelispor'da!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 31 yaşındaki eldiven Onurcan Piri'yi renklerine bağladığını duyurdu.

İHA
Onurcan Piri, Kocaelispor’da!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, son olarak Kayserispor forması giyen 31 yaşındaki kaleci Onurcan Piri ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Yeşil-siyahlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılacak açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz ile Onurcan Piri arasında 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncumuza kutsal armamız altında başarılar diliyoruz."
TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor forması giyen 31 yaşındaki kaleci Onurcan Piri, sözleşmesinin sona ermesinin ardından dün kulübüne veda etmişti.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#KAYSERİSPOR #KOCAELİSPOR #TRENDYOL SÜPER LİG

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Onurcan Piri, Kocaelispor'da!
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