Onurcan Piri, Kocaelispor’da!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, son olarak Kayserispor forması giyen 31 yaşındaki kaleci Onurcan Piri ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Yeşil-siyahlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılacak açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz ile Onurcan Piri arasında 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncumuza kutsal armamız altında başarılar diliyoruz."

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor forması giyen 31 yaşındaki kaleci Onurcan Piri, sözleşmesinin sona ermesinin ardından dün kulübüne veda etmişti.



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