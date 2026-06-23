Son dakika haberi: Edin Visca, yeniden Başakşehir’de!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, eski futbolcusu Edin Visca'yı yeniden renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Çünkü herkes bir gün evine göre. Yuvana hoş geldin Edin" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında, "Kulübümüz, Edin Vişça ile anlaşma sağladı. Başkanımız Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelen Edin Vişça, kendisini 1 yıllığına yeniden turuncu-lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

2011'de başlayan hikâyemizle birlikte sayısız başarılara imza attığımız, Avrupa kupalarında unutulmaz anlar yaşadığımız, kritik golleri ve asistlerleriyle nice zaferlere yürüdüğümüz ve en önemlisi Süper Lig şampiyonluğu yaşadığımız, kulübümüzün tarihine adını altın harflerle yazdıran Edin Vişça yeniden Başakşehir ailesine katıldı. Evine hoş geldin evlat. Yeniden birlikte, yeniden aynı hedefler için..." denildi.

36 yaşındaki oyuncu, bordo-mavili takımda toplamda 129 maça çıktı ve 21 gol - 37 asistlik performans sergiledi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör