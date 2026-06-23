Tartışmasız 1 numara!

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Giriş Tarihi: 23.06.2026

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Messi, Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan futbolcusu oldu. J Grubu’nda Cezayir karşısında hat-trick yapan 39 yaşındaki efsane tekrar Arjantin’i sırtladı. Avusturya maçında penaltı kaçırsa da pes etmedi. İki gol atarak takımını son 32 turuna yükseltmeyi başardı

ERHAN UZUNER
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Futbol kamuoyunda "Dünyanın en iyisi Lionel Messi mi Cristiano Ronaldo mu" tartışmaları yıllardır sürerken Lionel Messi cevabını yine sahada verdi. J Grubu'nda Arjantin'in, Cezayir'i 3-0 yendiği maçta hat-trick yapan 39 yaşındaki futbolcu, dün de Avusturya karşısında 2-0'lık galibiyeti getirdi. Kazanılan penaltıda 9. dakikada topu auta gönderse de yılmayan Messi, yerden şık bir plaseyle 38. dakikada fileleri havalandırdı. Takımını tek başına sırtlayan efsane isim, 90+5'te bir kez daha ağları sarstı. Böylece Arjantin'in puanını 6'ya yükseltmesini ve son 32 turuna çıkmasını sağladı. Ayrıca Dünya Kupası'nda 18 gole ulaşan Messi, Almanya'dan Miroslav Klose'yi (16) geride bırakarak turnuva tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Messi, kariyerini ABD ekibi İnter Miami'de sürdürüyor ve kontratı 31 Aralık 2028'de bitecek.

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