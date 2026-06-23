Tartışmasız 1 numara!

Futbol kamuoyunda "Dünyanın en iyisi Lionel Messi
mi Cristiano Ronaldo mu" tartışmaları yıllardır sürerken Lionel Messi
cevabını yine sahada verdi. J Grubu'nda Arjantin'in, Cezayir'i 3-0 yendiği maçta hat-trick yapan 39 yaşındaki futbolcu, dün de Avusturya karşısında 2-0'lık galibiyeti getirdi.
Kazanılan penaltıda 9. dakikada topu auta gönderse de yılmayan Messi, yerden şık bir plaseyle 38. dakikada fileleri havalandırdı. Takımını tek başına sırtlayan efsane isim, 90+5'te bir kez daha ağları sarstı. Böylece Arjantin'in puanını 6'ya yükseltmesini ve son 32 turuna çıkmasını sağladı. Ayrıca Dünya Kupası'nda 18 gole ulaşan Messi, Almanya'dan Miroslav Klose'yi (16) geride bırakarak turnuva tarihinin en golcü oyuncusu oldu.
Messi, kariyerini ABD ekibi İnter Miami'de sürdürüyor ve kontratı 31 Aralık 2028'de bitecek.