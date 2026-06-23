Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Türkiye standına ABD’de ilgi büyük
Giriş Tarihi: 23.06.2026

Türkiye standına ABD’de ilgi büyük

Türkiye standına ABD’de ilgi büyük
  • ABONE OL
2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın destekleriyle, ABD'nin Los Angeles kentinde kurulan "Turkish Vibe Zone" etkinlik ve deneyim alanı, Türk futbolseverlerin yanı sıra farklı ülkelerin taraftarlarından da yoğun ilgi görüyor. "Türkiye is Here" (Türkiye Burada) sloganıyla Gloria Molina Grand Park içerisinde kurulan 3 bin 50 metrekarelik alanı, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve eşi Figen Önal, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Menekşe Onuk, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Ferhat Pirinççi birlikte gezdi. Stand, 26 Haziran'a kadar A Milli Futbol Takımı'nın karşılaşmalarının takibi ve Türkiye'nin tanıtımına yönelik çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

#ABD #LOS ANGELES #TÜRKİYE #2026 FIFA DÜNYA KUPASI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye standına ABD’de ilgi büyük
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA