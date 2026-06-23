Türkiye standına ABD’de ilgi büyük

2026 FIFA Dünya Kupası
kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın destekleriyle, ABD
'nin Los Angeles
kentinde kurulan "Turkish Vibe Zone"
etkinlik ve deneyim alanı, Türk futbolseverlerin yanı sıra farklı ülkelerin taraftarlarından da yoğun ilgi görüyor. "Türkiye is Here" (Türkiye Burada)
sloganıyla Gloria Molina Grand Park içerisinde kurulan 3 bin 50 metrekarelik alanı, Türkiye
'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve eşi Figen Önal, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Menekşe Onuk, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Ferhat Pirinççi birlikte gezdi. Stand, 26 Haziran'a kadar A Milli Futbol Takımı'nın karşılaşmalarının takibi ve Türkiye'nin tanıtımına yönelik çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapacak.