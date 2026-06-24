A Milli Futbol Takımı, ABD maçının hazırlıklarını tamamladı

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3'üncü ve son maçında yarın TSİ 05.00'te Los Angeles Stadyumu'nda ABD ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, müsabakanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Los Angeles'taki Carson Sports Park'ta, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, istasyon çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise ABD maçının taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör