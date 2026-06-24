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Giriş Tarihi: 24.06.2026 08:23

A Milli Futbol Takımı, Los Angeles'taki ilk idmanını yaptı!

2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki üçüncü ve son maçında 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00'te ABD ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın oynanacağı Los Angeles'ta ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

AA
A Milli Futbol Takımı, Los Angeles’taki ilk idmanını yaptı!
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Bugün Arizona'dan Los Angeles'a gelen A Milli Takım, ilk idmanını Amerikan Futbol Ligi takımlarından Los Angeles Galaxy'nin sahası Carson Sports Park'ta yaptı.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Çalışmaya oyuncuların tamamı katıldı.

İdmanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da izledi.

İdmanı izleyen yaklaşık 50 taraftar yaptıkları tezahüratlarla milli futbolculara destek verdi.

Türkiye, ABD maçının son antrenmanını 25 Haziran TSİ 03.30'da Carson Sports Park'ta gerçekleştirecek.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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A Milli Futbol Takımı, Los Angeles'taki ilk idmanını yaptı!
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