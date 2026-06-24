Arjantin’de mahsur kaldı!

Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan ve sarı-kırmızılıların teklifine hâlâ yanıt vermeyen Mauro İcardi ile ilgili flaş iddialar ortaya atıldı. İtalyan basınından Corriere dello Sport, Arjantin'de bulunan yıldız futbolcu hakkında mahkeme tarafından yurt dışına çıkışını engelleyen bir karar alındığını duyurdu. Söz konusu bu kararın, oyuncunun çocuklarıyla ilgili olduğu bildirildi. İcardi'nin eski sevgilisi ve çocuklarının annesi Wanda Nara'nın avukatları tarafından yapılan başvuru sonrası İcardi'ye, kızları Francesca ve İsabella'ya yönelik bazı mali yükümlülükler sebebiyle böyle bir yasak uygulandığı öne sürüldü.

AVUKATINDAN ACİL DURUŞMA TALEBİ

Öte yandan 33 yaşındaki forvetin, G.Saray ile görüşmek için Türkiye'ye gelmek istediği ancak bu yasak nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadığı ve durumdan rahatsız olduğu ifade edildi. G.Saray'daki programının aksama ihtimali nedeniyle de İcardi cephesinin, karara itiraz ettiği vurgulandı. İcardi'nin avukatının, kararın kaldırılması için mahkemeden acil duruşma talebinde bulunduğu kaydedildi. Tarafların avukatlarının katılacağı görüşmede, uzun süredir devam eden mali ve ailevi tartışmaların ele alınacağı belirtildi.

SEVGİLİSİ ÇILDIRDI İCARDİ İLE YAKINLAŞAN KADINA SALDIRDI

Corriere dello Sport'un bir diğer iddiası ise kıskançlık kriziyle ilgili… Mauro İcardi'nin, kız arkadaşı China Suarez ile Buenos Aires'teki bir eğlence mekanına gitmesiyle başlayan olay dikkat çekici… VIP bölümünde bulunan bir kadın, yıldız futbolcuya yaklaştı ve tecrübeli oyuncu da ona karşılık verdi. Bu duruma çok sinirlenen China Suarez, olayı gördüğünü öne süren bir kişinin aktardığına göre; genç kadını saçından tutarak bulunduğu alandan uzaklaştırdı.