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Giriş Tarihi: 24.06.2026 11:46 Son Güncelleme: 24.06.2026 11:48

Bodrum FK'da Omari Imeri'ye veda

1 'inci Lig'deki Bodrum Futbol Kulübü 5 yıldır takımda forma giyen Omar Imeri'yle yollarını ayırdı.

DHA
Bodrum FK’da Omari Imeri’ye veda
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü, 5 sezondur forma giyen Omar Imeri ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Yeşil-beyazlı kulüp, sözleşmesi biten Arnavut asıllı Türk vatandaşlığı bulunan 26 yaşındaki kanat oyuncusu için, "Teşekkürler Omar Imeri! Saha içindeki mücadelesi ve saha dışındaki duruşuyla her zaman armanın hakkını veren; 1'inci Lig şampiyonluğumuzda büyük emekleri bulunan değerli oyuncumuz Omar Imeri'ye teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" mesajını yayınladı.

2021 yılından beri Bodrum FK kadrosunda yer alan Imeri geçen sezon 38 maçta 1 gol, 4 asistle oynadı.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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Bodrum FK'da Omari Imeri'ye veda
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