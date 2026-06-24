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Giriş Tarihi: 24.06.2026 13:52

Bucasporlu Sercan Deniz, Kasımpaşa'da!

Bucaspor 1928'in 2007 doğumlu kanat oyuncusu Sercan Deniz, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile anlaşma sağladı.

İHA
Bucasporlu Sercan Deniz, Kasımpaşa’da!
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Nesine 2. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928'de beklenen ayrılık gerçekleşmek üzere.

Geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken genç kanat oyuncusu Sercan Deniz'in, Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

ANLAŞMA YAKIN

İstanbul ekibinin Bucaspor 1928 ile yürüttüğü görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği belirtilirken, taraflar arasında son detayların görüşüldüğü ifade edildi.

RESMİYET KAZANACAK

Pürüzlerin giderilmesinin ardından transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor. İzmir temsilcisinin altyapısından yetişen ve 2024 yılında profesyonel sözleşmeye imza atan 18 yaşındaki futbolcunun, sarı-lacivertli kulüple 2028 yılına kadar devam eden sözleşmesi bulunuyor.

PERFORMANSI

Öte yandan Sercan Deniz, geçtiğimiz sezon Bucaspor 1928 formasıyla çıktığı 34 maçta 9 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek takımının en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başardı.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#BUCASPOR 1928 #SÜPER LİG #KASIMPAŞA

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Bucasporlu Sercan Deniz, Kasımpaşa'da!
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