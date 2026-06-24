Chris Richards: Türkiye’nin bu kadar erken elenmesini beklemiyorduk!

Richards, her maçta forma giymek istediğini belirterek, Türkiye karşısında nasıl bir kadronun sahada olacağını bilmediğini söyledi.

Türkiye'nin kaliteli oyunculara sahip olduğunu ifade eden Richards, "Son Avrupa Şampiyonası'nda çok güçlü bir takım olduklarını hatırlıyorum ve bence Türkiye'nin iyi bir futbol kültürü var. Türkiye'nin bu kadar erken elenmesini beklemiyorduk ama ne olursa olsun onları hafife almayacağız. Yarın sahaya çıkıp hala 3 puan almaya çalışacaklarını biliyoruz, bu yüzden nihayetinde kazanmaya çalışmalıyız." diye konuştu.

Avrupa ekiplerinin Kuzey Amerika takımlarını "kolay lokma" olarak gördüğünü söyleyen Richards, "Tam tersi olduğunu size göstereceğiz. Kazanmak için ne gerekiyorsa yapmak istiyoruz. Dünya Kupası'na girerken sadece kazanmak değil, tarih yazmak hakkında da konuştuk. Her maçı ve her antrenmanı tarih yazmaya devam etmek için bir fırsat olarak görüyoruz." dedi.

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