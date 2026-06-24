Diriliş Ronaldo!

Dünya
Kupası'nda Messi
2 maçta 5 gol atarken, Cristiano Ronaldo
ilk karşılaşmayı fileleri havalandıramadan geçmiş ve performansı da çok eleştirilmişti. Ancak 41 yaşındaki süper yıldız dün sahada cevabı verdi. K Grubu'nda ilk karşılaşmasında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kalan Portekiz
, Özbekistan
'a gol oldu, yağdı: 5-0. Mücadeleye stres altında çıkan Ronaldo, 6. dakikada Cancelo'nun pasında düzgün bir tek vuruşla
ağları sarsıp perdeyi açtı. 39'da Portekiz kaleye çok yakın mesafeden frikik kazandı. Herkes CR7'yi beklerken Nuno Mendes serbest vuruşu kullandı ve gole çevirdi: 2-0. Maçın 39. dakikasında da Bruno Fernandes'in ara pasında usta işi bitirişini yapan
Ronaldo, skoru 3-0'a getirdi. 60'ta Neatov kendi kalesine topu gönderirken 87'de Leao sonucu belirledi: 5-0. Böylece Ronaldo yeniden rüştünü ispat etti. Kariyerindeki 975, Portekiz formasıyla ise 145. golünü kaydetti. Ayrıca altı farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk oyuncu oldu.