Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Diriliş Ronaldo!
Giriş Tarihi: 24.06.2026

Diriliş Ronaldo!

Portekiz ile Dünya Kupası’nda ilk maçı boş geçen CR7, dün Özbekistan ağlarını iki kez sarstı. 6 farklı Dünya Kupası’nda gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti

Diriliş Ronaldo!
  • ABONE OL
Dünya Kupası'nda Messi 2 maçta 5 gol atarken, Cristiano Ronaldo ilk karşılaşmayı fileleri havalandıramadan geçmiş ve performansı da çok eleştirilmişti. Ancak 41 yaşındaki süper yıldız dün sahada cevabı verdi. K Grubu'nda ilk karşılaşmasında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kalan Portekiz, Özbekistan'a gol oldu, yağdı: 5-0. Mücadeleye stres altında çıkan Ronaldo, 6. dakikada Cancelo'nun pasında düzgün bir tek vuruşla ağları sarsıp perdeyi açtı. 39'da Portekiz kaleye çok yakın mesafeden frikik kazandı. Herkes CR7'yi beklerken Nuno Mendes serbest vuruşu kullandı ve gole çevirdi: 2-0. Maçın 39. dakikasında da Bruno Fernandes'in ara pasında usta işi bitirişini yapan Ronaldo, skoru 3-0'a getirdi. 60'ta Neatov kendi kalesine topu gönderirken 87'de Leao sonucu belirledi: 5-0. Böylece Ronaldo yeniden rüştünü ispat etti. Kariyerindeki 975, Portekiz formasıyla ise 145. golünü kaydetti. Ayrıca altı farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk oyuncu oldu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

#MESSİ #CRİSTİANO RONALDO #ÖZBEKİSTAN #PORTEKİZ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Diriliş Ronaldo!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA