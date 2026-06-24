Fas gol düellosunda Haiti’yi devirdi

2026 FIFA Dünya Kupası maçında Haiti'yi 4-2 mağlup eden Fas, bu sonuçla C Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 32 turuna kaldı.

Haiti ise turnuvaya ikinci maçların ardından veda etmişti.

2022 Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan ve bu başarıyı elde eden ilk ve tek Afrika ve Arap ülkesi olarak tarihe geçen Fas, benzer bir başarıyı 2026 Dünya Kupası'nda da göstermek için mücadele ediyor.

STAT: Atlanta

HAKEMLER: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries (Hollanda)

FAS: Bounou, Hakimi, Halhal, Riad, Salah-Eddine (Dk. 83 Mazraoui), Amrabat, Diaz (Dk. 70 Ounahi), Saibari (Dk. 70 Rahimi), Khannous, Aynaoui (Dk. 83 Mourabet), El Kaabi (Dk. 70 Yassine)

HAİTİ: Placide, Ade, Delcroix, Experience, Duverne (Dk. 80 Carlens), Bellegarde, Jacques (Dk. 80 Simon), Providence (Dk. 67 Nazon), Joseph (Dk. 80 Pierrot), Isidor (Dk. 67 Deedson), Casimir

GOLLER: Dk. 10 Joseph, Dk 43 Isidor (Haiti), Dk. 39 Hakimi, Dk. 45+1 Saibari, Dk. 78 Rahimi, Dk. 89 Yassine (Fas)

SARI KART: Dk. 79 Nazon, Dk. 79 Placide, Dk. 90 Casimir (Haiti)