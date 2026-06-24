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Giriş Tarihi: 24.06.2026 16:27

Fenerbahçe, TFF'ye fikstür konusunda mağduriyet yaşanmamasını iletti

Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'na yeni sezon öncesi fikstür konusunda mağduriyet yaşanmamasını iletti.

İHA
Fenerbahçe, TFF’ye fikstür konusunda mağduriyet yaşanmamasını iletti
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig fikstürü konusunda geçmiş yıllarda yaşanan mağduriyetin bu yıl yaşanmaması adına TFF ile telefon görüşmesi yaptı.

Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkili profesyonelleri ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün hassasiyetlerini dile getirildiği, konuyu dikkatle takip ettiklerini ve geçmiş yıllarda Fenerbahçe'nin yaşadığı mağduriyetin bu yıl yaşanmasına izin verilmeyeceği TFF yetkililerine aktarıldı.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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Fenerbahçe, TFF'ye fikstür konusunda mağduriyet yaşanmamasını iletti
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