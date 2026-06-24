Fenerbahçe’de Oğuz Çetin’den Amara Diouf sözleri!

Diouf'un geleceğe yapılan bir yatırım olduğunun altını çizen Oğuz Çetin, şöyle konuştu:

"Bu yatırımı çok iyi planlayarak ilerleyeceğiz. Bugün bu projenin içerisinde Amara'nın rehabilitasyon sürecini devam ettireceğiz. Onun yanında yer alarak, güven vererek, öz güvenini geliştirerek çok daha iyi noktalara gelmesi için ciddi bir süreci başlatıyoruz. O da bu süreçte bireysel çalışmalarını ve rehabilitasyonunu sürdürecek. Bu kadar güzel ve etkin özelliklere sahip bir oyuncuyu kulübümüze kazandırdığımız için son derece mutluyum. Amara'yı öne atmayacağız. Onu çok iyi hazırlayıp getireceğiz. Rehabilitasyon döneminde istediğimiz noktaya geldiğinde Amara'yı yavaş yavaş sahalarda görmeye başlayacağız. Bu sene artık olmazsa olmazımız şampiyonluk. Şampiyonluk senesindeki mücadelenin içerisinde önümüzdeki süreç itibarıyla yer almaya başlayacak."

Çetin, genç oyuncuların sabırla çalışmaya devam etmesi gerektiğini dile getirerek, "İster altyapımızdaki oyuncular olsun, ister Amara Diouf gibi oyuncular olsun. Bu konuda çok sabırlıyız. Özellikle 2026-2027 sezonunda hedefimizin bu kadar yüksek olduğu yerde gençlerimizi de korumamız gerekiyor. Hiç acele etmeyeceğiz. Gençlerimizin sabırla ve zamanla takıma adaptasyonunu sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör