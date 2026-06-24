Fenerbahçe'den Diego Carlos açıklaması! "Sağlık kontrolüne katılmadı"

Fenerbahçe Kulübü, geçtiğimiz sezonu Como'da kiralık olarak geçiren Diego Carlos'a ilişkin açıklamada bulundu.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamadai "23 Haziran 2026 tarihinde planlanan rutin sağlık kontrolleri kapsamında, futbolcumuz Diego Carlos kendisine bildirilen programa uygun olarak sağlık kontrolüne katılamamıştır.

Oyuncumuzla temas kurma ve durumunu netleştirme yönündeki girişimlerimiz devam etmekte olup, Futbol Direktörümüz Oğuz Çetin'in koordinasyonunda süreç kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda yakından takip edilmektedir." denildi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör