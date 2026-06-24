Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten transfer açıklaması!

"EN GÜZEL TRANSFER İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Dursun Özbek: "Galatasaray Spor Kulübü'nün finansal yapılarının incelenmesi sonucunda, harcama limiti diye ifade edilen şey yüzde 65'e tekabül ediyor. 11-12 milyar gibi. Rakiplerimizin toplamı, bizim rakamımız kadar değil. Bu Galatasaray'ın özellikle futbol seviyesinde nasıl yönetildiği, gelirlerinin ne seviyede olduğu, finansal yapısının ne olduğu konusunda büyük bir açıklama getiriyor. Bu açıklamayı ifade etmek zoruna hissettim kendimi. Çünkü bazı yanlış anlaşılmalar da oluyor. Bu açıklanan 9 milyar, ilavesiyle 11-12 milyar TL futbol takımının maaş, vergi, bonservis ücreti olarak harcamasının limitini göstermektedir. Elbette ki en güzel transferler için çalışıyoruz. En güzel takımı, en başarılı takımı kurmak için çalışıyoruz. Bunda en ufak tereddüt yok."

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör