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Giriş Tarihi: 24.06.2026 12:43 Son Güncelleme: 24.06.2026 12:44

Göztepe'de Dennis'e Premier Lig'den talip!

Yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz Çarşamba günü başlayacak Süper Lig ekibi Göztepe'nin Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis'e Premier Lig'den talip çıktı.

DHA
Göztepe’de Dennis’e Premier Lig’den talip!
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Daha önce Trabzonspor'un teklif götürdüğü Dennis için Coventry City devreye girdi. İngiliz ekibinin sarı- kırmızılıların futbol şubesini yöneten Sport Republic şirketi ile görüşmelere başladığı kaydedildi.

Göztepe yönetimi ise 22 yaşındaki oyuncunun bonservisini 7 milyon euro olarak belirlemişti. Kurmayların taliplerin artması sonucu fiyatı daha da yukarılara çekeceği bildirildi.

Şu an Londra'da olan Göztepe'nin Danimarkalı başkanı Rasmus Ankersen'in Coventry City yöneticileriyle bir görüşme daha yapacağı ifade edildi. Geçen sezon Championship'i zirvede bitiren Coventry City adını Premier Lig'e yazdırdı.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Göztepe'de Dennis'e Premier Lig'den talip!
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