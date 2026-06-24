Haber turu

Devşirme forvet gündemde yok

A Milli Takım'da santrfor sıkıntısı bir kez daha gün yüzüne çıkarken, sosyal medyada bir iddia ortaya atıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun, yabancı bir futbolcuyu devşirerek Ay-Yıldızlı ekibe kazandıracağı öne sürüldü. Konuyla ilgili TFF yönetiminden edindiğimiz bilgi, iddiaların gerçeği yansıtmadığı, devşirme forvet konusunun gündemde olmadığı yönünde. Bilindiği üzere Türkiye'de bu olay, en son Brezilyalı futbolcu Marco Aurelio'nun Mehmet ismini alması ve Türk vatandaşı yapılmasıyla gerçekleşmişti.

YUNUS İÇİN KARAR MAÇ SAATİ VERİLECEK



A Milli Takım son maçını 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00'te ABD ile oynayacak. Karşılaşmanın hazırlıkları sürüyor. Yunus Akgün, adalesindeki sakatlık nedeniyle dün yapılan antrenmanda takımla çalışmadı. Müsabaka saatine kadar tedavisi devam edecek olan oyuncunun forma giyip giymeyeceğine maç günü karar verilecek. Ancak 11'de olması beklenmiyor.

ABD MAÇI SONRASI DİREKT TÜRKİYE!

Milli Takım, Arizona'ya veda etti. Ay-Yıldızlılar'ın resmi programına göre; ABD maçının oynanacağı Los Angeles'tan, tekrar kamp yaptığı Arizona'ya dönmesi gerekiyordu. TFF, alınan sonuçlardan sonra gruptan çıkma şansı kalmadığı için hem Türk Hava Yolları ile uçuş planını değiştirdi hem de FIFA ile yazışarak Los Angeles'tan ülkeden ayrılmak için izin istedi. Bizim Çocuklar, ABD maçının ardından Türkiye'ye dönecek.

GOL ATAMAYAN 4 TAKIMDAN BİRİYİZ



FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan sürerken turnuvada mücadele eden 48 takım içinde gol sevinci yaşayamayan 4 ülke var. Türkiye'nin yanı sıra Haiti, Ekvador ve Panama rakip ağları havalandıramadı. Dün oynanan maçlar öncesi Almanya 9 golle en çok gol atan takımlar arasında zirvede. Onu 7 golle Kanada, Hollanda ve Norveç takip ediyor. Türkiye ile aynı grupta yer alan son rakibimiz ABD'nin ise 6 golü var. Ev sahibi ekip iki maçta sadece 1 gol yedi.