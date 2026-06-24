İnfantino’ya sert sitem!

A Milli Takım, Avustralya ve Paraguay maçlarını kaybedince FIFA tarafından bu yıl yapılan kural değişikliği ile ikili averaj devreye girdi ve ABD maçını beklemeden turnuvaya veda etti. Bunun üzerine TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, FIFA Başkanı İnfantino'yu arayarak bu uygulamaya sitem etti. Hacıosmanoğlu, "48 takımla daha çok maçın oynandığı bir turnuva düzenliyorsunuz ama uyguladığınız kural büyük bir haksızlığa meydan veriyor. Böyle bir uygulama mı olur, futbolun doğasına, turnuvanın varlığına ters bir karar. İki maç oynansa ikili averaj kuralını anlarız ama üçüncü maç var ve bu sistemle daha maça çıkmadan zaten elenmiş oluyorum. Turnuvada devam etme heyecanım elimden alınıyor. ABD'yi yenersem 3 puan alacağım. Ama turnuvayı 2 puanla bitirecek takımlara rağmen ben eleneceğim" dedi. İnfantino bu duruma hak verirken, önümüzdeki turnuvalar için bu kararın düzeltilmesi konusunun görüşülmesi ve ikili averaj uygulamasının kalkması bekleniyor.

İKİLİ AVERAJ NEDİR?

2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde FIFA tarafından yapılan kural değişikliği, grup aşamasındaki puan hesaplamalarını doğrudan etkiledi. Normal averaj sisteminin yerine ikili averaj getirildi. Yeni düzenlemeye göre, gruplarda iki takımın aynı puana sahip olması durumunda genel averaj yerine takımların birbirleriyle oynadığı maçlardaki sonuçlar daha kritik hale geldi. Grup dengeleri de tamamen değişti. Milliler son karşılaşmayı kazansa dahi, hem Avustralya hem de Paraguay'a karşı ikili averajda geride kalacağı için sıralamada üst basamaklara çıkamıyor.

GÖNLÜMDEKİ OLMADI KİM OLURSA OLSUN

ARIZONA kampının son gününde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, kampı takip eden gazetecilerle yemekli bir toplantıda buluştu. Gazetecilere, "Gerçek emekçilersiniz. Bizimle birlikte oldunuz. Gönül isterdi ki gruplardan çıkan, hayallerinin peşinden koşan bir milli takımla bu yolu daha uzun yürüyelim.. İnşallah sonraki süreçlerde bunu yaşarız" dedi. Bir gazetecinin "Dünya Şampiyonu kim olur?" sorusuna ise "Gönlümüzde olanı biliyorsunuz. O olmadıktan sonra kimin olduğu hiç ilgimi çekmiyor" cevabını verdi.