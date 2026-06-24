İskoçya’yı farklı geçen Brezilya lider turladı

Miami Stadı'nda yapılan karşılaşmada, daha önce 5 kez Dünya Kupası kaldıran Brezilya ile turnuvaya 28 yıllık aranın ardından katılan İskoçya karşı karşıya geldi.

Brezilya'da sakatlığını atlatan yıldız futbolcu Neymar, maça yedek kulübesinde başladı ve 76. dakikada oyuna dahil oldu. Yıldız futbolcu, böylece 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıkmış oldu.

İLK YARI

Maça etkili başlayan "Sambacılar", 7. dakikada 1-0 öne geçti. İskoçya'da McKenna, topu orta alana göndermek isterken Rayan topa ayağını soktu. Rayan'dan seken topu penaltı noktasının üstünde Vinicius kontrol ederek kaleci Gunn'dan sıyrıldı ve topu boş kaleye gönderdi.

Karşılaşmanın 22. dakikasında İskoçya'da savunmadan topla çıkmak isteyen Hendry'nin topuna ayağını sokan Vinicius topu kazandı ve ceza sahasına girerek topu sol köşeden ağlarla buluşturdu. İskoçya gol sonrası tam santra vuruşunu yaptığı sırada VAR uyarısı geldi ve Meksikalı hakem Cesar Ramos, Vinicius'un topu kazanırken Hendry'e arkadan yaptığı müdahaleyi faul olarak değerlendirdi ve ağlarla buluşan top gol değeri kazanmadı.