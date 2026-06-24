Kolombiya, Dünya Kupası’nda son 32 turunda!

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nun ikinci maçında Kolombiya ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Meksika'nın Guadalajara Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Kolombiya, 76.dakikada Munoz'un kaydettiği golle mücadeleyi 1-0 kazanarak gruptan çıkmayı garantiledi.
Kolombiya'da Galatasaray forması giyen Sanchez, maça ilk 11'de çıktı.
İlk maçını da kazanan Kolombiya, 6 puanla grupta ikinci maçların ardından ilk sırada yer aldı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise grupta son maçlar öncesinde 1 puanda kaldı.
Kolombiya: Vargas, Munoz, Lucumi, Mojica, Sanchez, Diaz, Rodriguez (Dk. 58 Quintero), Arias (Dk. 77 Montoya), Puerta, Lerma, Suarez (Dk. 58 Cordoba)
Demokratik Kongo Cumhuriyeti: Mpasi, Wan-Bissaka, Kapuadi, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku (Dk. 72 Kayembe), Wissa Mukau (Dk. 46 Sadiki), Moutoussamy (Dk. 82 Mbuku), Bakambu (Dk. 57 Banza), Edo Kayembe (Dk. 72 Pickel), Wissa