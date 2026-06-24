Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin ikonik taraftarı yerini aldı!

Fas'ta düzenlenen son Afrika Uluslar Kupası sırasında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin suikasta kurban giden bağımsızlık lideri Patrice Lumumba'nın heykeli gibi poz vererek ün kazanan Mboladinga, Ebola karantinası nedeniyle 2026 Dünya Kupası'nda Portekiz'e karşı oynanan açılış maçını kaçırdıktan sonra Kongo'nun Kolombiya'ya 1-0 yenildiği müsabakayı tribünde izledi.

"Patrice Lumumba'nın torunu" lakaplı Michel Mbuladinga'nın ülkesinin maçları sırasında hareketsiz ve sessiz bir şekilde durması sosyal medyada da büyük ilgi görüyor.

Mbuladinga, ülkesinde iktidara geldikten sadece bir yıl sonra 1961'de öldürülen ilk başbakan Patrice Lumumba'nın anısına milli maçlarda hareketsiz bir şekilde ayakta durup sağ kolunu gökyüzüne doğru kaldırıyor. Taraftar, Lumumba'nın anısını heykelindeki pozu gibi ayakta sabit kalarak onurlandırıyor.