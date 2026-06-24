Mark McKenzie: Türkiye farklı ve zorlu bir rakip!

2026 Dünya Kupası D Grubu 3. maçında Türkiye ile karşılaşacak ABD'nin milli futbolcusu Mark McKenzie, Türkiye'nin kaliteli bir kadrosu olduğunu belirtti.

Takımın kamp yaptığı Great Park Sports Complex'te basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 27 yaşındaki McKenzie, şimdiye kadar iki maçta da çok güçlü oyun ortaya koyduklarını, bunu Türkiye karşısında da devam ettirmek istediklerini söyledi.

McKenzie, zor bir maça çıkacaklarını anlatarak, "Türkiye farklı ve zorlu bir rakip. Kazanmak istiyoruz ve onların kalitesine saygı duymamız gerekiyor. Ancak bizim için mesele, şimdiye kadar gösterdiğimiz aynı yoğunluğu sahaya yansıtabilmek. Bizim için olay, kendi zihniyetimize, kendimize odaklanmak ve kendi durumumuzu kontrol edebildiğimizden emin olmak." dedi.