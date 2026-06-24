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Giriş Tarihi: 24.06.2026 23:45

Oğuzhan Matur, Amedspor'dan ayrıldı!

26 yaşındaki sol bek Oğuzhan Matur, Süper Lig'e yükselen Amedspor'dan ayrıldı.

AA
Oğuzhan Matur, Amedspor’dan ayrıldı!
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Futbolcu Oğuzhan Matur, Amedspor ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sol bekte görev yapan 26 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeşil-kırmızılı kulüple karşılıklı anlaşarak yollarını ayrıldıklarını belirtti.

Oğuzhan Matur, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Çok güzel anılar biriktirdiğim Amedspor ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Bu kısa süreçte güzel zaman geçirdiğim takım arkadaşlarıma, hocalarıma, başkanımıza, yönetimimize ve kulüp çalışanlarına teşekkür ederim. Özellikle beni ilk günden itibaren sıcak karşılayan Diyarbakır halkına ve coşkulu taraftarlarımıza minnetlerimi sunarım. Hoşçakalın."

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#AMEDSPOR #SÜPER LİG

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Oğuzhan Matur, Amedspor'dan ayrıldı!
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