Onana olmazsa Jose Sa bitecek!

Kaleci transferinde önceliği geçen sezon kiralık oynayan Andre Onana
'ya veren Trabzonspor
, olumsuz bir durum için B planını da hazırladı. Manchester United forması giyen Kamerunlu file bekçisine teklifini sunan ve kamp dönemine kadar kararını vermesini isteyen bordomavililer, alternatif olarak Wolverhampton'dan Jose Sa ile görüşmeleri başlattı.
İlk temasın olumlu olduğu ve mali şartlar üzerinde pazarlıkların sürdüğü ifade edildi. İngiliz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi olan 33 yaşındaki Portekizli kaleci, milli takımı ile birlikte 2026 Dünya Kupası
'nda mücadele ediyor. 1 metre 92 santimetre boyundaki Jose Sa'yı teknik direktör Fatih Tekke
'nin de beğendiği ve Onana ile anlaşma sağlanamaması halinde transferin gerçekleşmesini istediği öğrenildi.