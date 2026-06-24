Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Saat diplomasisi sonuçsuz kaldı!
Giriş Tarihi: 24.06.2026

Saat diplomasisi sonuçsuz kaldı!

Paraguaylı futbolcunun, hakemin saatini almasıyla ilgili olarak TFF heyeti, sessiz sedasız bir diplomasi trafiği yürüttü ancak olumlu bir sonuç çıkmadı

FATİH DOĞAN FATİH DOĞAN
Saat diplomasisi sonuçsuz kaldı!
  • ABONE OL

Türkiye'nin Paraguay ile oynadığı karşılaşmanın tekrarlanmasına, ikinci saat engel oldu. Türkiye karşılaşmayı kaybetmenin ve turnuvaya veda etmesinin üzüntüsünü ve acısını yaşarken, milli takımın kampında sessiz sedasız bir diplomasi trafiği yürütüldüğü ortaya çıktı.

SABAH Spor bu gerçeği ortaya çıkardı. Hatırlanacağı üzere Paraguaylı futbolcu, maçın 45. dakikasında hakemin yere düşen saatini alarak bileğine takmıştı. Daha sonra bu saati hakeme verdiği iddia edildi ama bu görüntülere yansımadı. Oyuncunun sarı kartı vardı ancak hakem olayın tamamını göremediği için ikinci sarıyı vermedi. Futbolcu kırmızı kart görmekten kurtuldu.

TFF'de şöyle bir gündem oluştu. FIFA kurallarına göre; hakemin itibarını sarsacak ve oyunu sağlıklı şekilde yönetmesini engelleyecek hâl ve davranışlar maçın tekrarını gerektirir. Hukukçular başkana "Bunun dönme ihtimali çok yok ama böyle bir durum var" diyerek gizli bir bilgi notu verdi. Başkanın da 'Yüzde 1 bile olsa, sessiz sedasız bu işi çözelim. Hakkımızı arayalım' dediği öğrenildi. FIFA ile irtibata geçildi.

FIFA, İnfantino'nun bilgisi dahilinde TFF'ye görüş bildirdi. Görüşte 'Talimatlar açık, görüşleriniz ve tespitlerinizde haklılık payı var ama hakemin görevini yapamadığı ve zafiyet oluşturduğu tezini oluşturmuyor. Hakemin ikinci bir saati olduğu için bu davranış zafiyete yer bırakmıyor. İkinci saat bu durumu ortadan kaldırıyor' notu geldi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#FIFA #TÜRKİYE #PARAGUAY #TFF

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Saat diplomasisi sonuçsuz kaldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA