Sıfır puanı kabul etmiyoruz

Türkiye gözünü ABD maçına çevirdi. Ev sahibi takımı yenmenin artık bir onur mücadelesi olduğu vurgulanırken, Ay-Yıldızlı oyunculara da bu bu mesaj net şekilde iletildi. Hem Avustralya hem de Paraguay hezimetleri sonrası tüm ülkeyi şoka sokan milli takım, ABD'ye çelme takarak en azından bir teselli vermek istiyor. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sahip çıktığı Montella ve milli futbolcular da ABD maçının öneminin farkında.. TFF yönetiminin, "Buradan sıfır puanla dönmek istemiyoruz. ABD'yi yenin ve dünyaya bir mesaj verin. Hiç olmazsa yüreğimize su serpin" dediği kaydedildi. Türkiye 1996 Avrupa Şampiyası'nda sıfır puan çekerek tarihi bir hezimete imza atmıştı. Grubumuzda Hırvatistan, Portekiz ve Danimarka vardı. Ve o grup da D Grubu'ydu.. Gol de atamadığımız EURO 96'da takımın başında Fatih Terim vardı.

SON DÜDÜK HER ŞEYİ BELLİ EDECEK

Eleştirilerin hedefindeki Montella'ya TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu destek vermişti. Ama ABD maçı, İtalyan teknik adamın da kaderini tayin edecek. Sıfır puanla dönersek yollar ayrılacak. En büyük aday ise Şenol Güneş.