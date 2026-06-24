Sivasspor’dan 8 Temmuz’da olağanüstü genel kurul kararı!

Sivasspor olağanüstü genel kurulunun 8 Temmuz'da yapılacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 19 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeliklerine aday çıkmaması nedeniyle seçimin yapılamadığı anımsatıldı.

Bu nedenle 22 Haziran 2026 tarihine ertelenen ikinci toplantıda da yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeliklerine aday çıkmaması sebebiyle seçimin gerçekleştirilemediği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde görevine devam eden Sivasspor Kulübü Yönetim Kurulunun 23 Haziran 2026 tarih ve 65 sayılı kararı gereğince, olağanüstü genel kurul toplantısının 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 18.00'de Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda yapılmasına karar verilmiştir."

İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü aynı yer ve saatte gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, "Kulübümüzün geleceği açısından büyük önem taşıyan olağanüstü genel kurul toplantısına tüm üyelerimizin katılımını önemle rica eder, kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör