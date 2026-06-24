Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA | Fenerbahçe, Amara Diouf'un transferini resmen açıkladı!
Giriş Tarihi: 24.06.2026 14:38

SON DAKİKA | Fenerbahçe, Amara Diouf'un transferini resmen açıkladı!

Fenerbahçe, 18 yaşındaki oyuncu Amara Diouf'un transferini resmen duyurdu.

SON DAKİKA | Fenerbahçe, Amara Diouf’un transferini resmen açıkladı!
  • ABONE OL

Fenerbahçe, 18 yaşındaki kanat forvet Amara Diouf'un transferini resmen açıkladı. Sarı-lacivertliler, Senegalli futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

İŞTE YAPILAN RESMİ AÇIKLAMA:

Afrika futbolunun gelecek vadeden genç yeteneklerinden biri olarak gösterilen Amara Diouf ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyelerimiz Barış Karagöz, Savaş Adalet ve Volkan Akan yer aldı. Genç oyuncumuzun gelişimi planlı ve yakından takip edilen bir program doğrultusunda sürdürülecektir.

Kulübümüz, Amara Diouf'u kısa vadeli beklentilerin ötesinde, bireysel bir çalışma programının takibinde, doğru planlama ve sürdürülebilir gelişim anlayışı çerçevesinde geleceğin önemli değerlerinden biri olarak konumlandırmaktadır.

Amara Diouf'a ailemize hoş geldin diyor, sarı lacivertli formamız altında başarılı ve sağlıklı bir kariyer diliyoruz.

Generation Foot altyapısından yetişen genç oyuncu, Senegal Milli Takımı ile de 2 maça çıktı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#FENERBAHÇE #SENEGAL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Fenerbahçe, Amara Diouf'un transferini resmen açıkladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA