SON DAKİKA | Fenerbahçe, Dirk Kuyt’ı resmen duyurdu!

İşte sarı-lacivertlilerden yapılan resmi açıklama:

"Futbolculuk kariyerinde kulübümüzün şampiyonluğunda önemli rol üstlenen, profesyonelliği, çalışkanlığı ve mücadeleci karakteriyle taraftarımızın sevgisini ve takdirini kazanan Dirk Kuyt, yuvasına geri döndü.

120. yılımızda şampiyonluk hedefiyle çıktığımız bu yolda, Dirk Kuyt'ı Teknik Direktörümüz İsmail Kartal'ın 1. Yardımcı Antrenörü olarak yeniden ailemizde görmekten büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyoruz."

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör