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Giriş Tarihi: 24.06.2026 17:04

SON DAKİKA | Fenerbahçe, Dirk Kuyt'ı resmen duyurdu!

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Dirk Kuyt, sarı-lacivertlilere yardımcı antrenör olarak geri döndü.

SON DAKİKA | Fenerbahçe, Dirk Kuyt’ı resmen duyurdu!
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Fenerbahçe, eski futbolcusu Dirk Kuyt'ın İsmail Kartal'ın yardımcısı olarak göreve getirildiği resmen açıkladı.

İşte sarı-lacivertlilerden yapılan resmi açıklama:

"Futbolculuk kariyerinde kulübümüzün şampiyonluğunda önemli rol üstlenen, profesyonelliği, çalışkanlığı ve mücadeleci karakteriyle taraftarımızın sevgisini ve takdirini kazanan Dirk Kuyt, yuvasına geri döndü.

120. yılımızda şampiyonluk hedefiyle çıktığımız bu yolda, Dirk Kuyt'ı Teknik Direktörümüz İsmail Kartal'ın 1. Yardımcı Antrenörü olarak yeniden ailemizde görmekten büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyoruz."

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#İSMAİL KARTAL #FENERBAHÇE

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SON DAKİKA | Fenerbahçe, Dirk Kuyt'ı resmen duyurdu!
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