SON DAKİKA | Fenerbahçe’nin kamp kadrosu açıklandı! Adem Yeşilyurt ve Çağrı Balta sürprizi...

Fenerbahçe, 2026-2027 sezonun çalışmalarına start veriyor. Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapacak olan sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu da belli oldu.

Kafilede, Karşıyaka'dan transfer edilen Adem Yeşilyurt ile geçtiğimiz sezonun son bölümünde, Galatasaray altyapısından kadroya katılan Çağrı Balta da yer buldu.

İŞTE F.BAHÇE'NİN 30 KİŞİLİK KAMP KADROSU:

Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Engin Can Biterge, Kuzey Sapaz, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Yiğit Efe Demir, Rodrigo Becao, Kamil Efe Üregen, Yiğit Fidan, Omar Fayed, Archie Brown, Levent Mercan, Ognjen Mimovic, Matteo Guendouzi, Fred, Bartuğ Elmaz, Emre Demir, Mert Hakan Yandaş, Marco Asensio, Alaettin Ekici, Anthony Musaba, Cengiz Ünder, Adem Yeşilyurt, Anderson Talisca, Çağrı Fedai, Çağrı Balta, Amara Diouf, Sidiki Cherif, Vedat Muriqi

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör