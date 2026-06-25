Beşiktaş için Krejci iddiası!

Bir yandan kaleci transferinde Alexander Nübel üzerine yoğunlaşan Beşiktaş, diğer yandan savunmaya takviye için kolları sıvamış durumda.

Siyah-beyazlıların son olarak Wolverhampton forması giyen Ladislav Krejci'yi gündemine aldığı iddia edildi. İngiliz basınında, Kartal'ın Çekyalı stoper için girişimde bulunacağı ve Ada kulübünün gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtildi.

Girona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 27 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanan Wolverhampton, yaklaşık 30 milyon Euro'luk maliyetin altına girmişti.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör