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Giriş Tarihi: 25.06.2026 17:56

Beşiktaş’ta Ersin Destanoğlu’na Avrupa’dan bir talip daha!

Beşiktaş’la henüz yeni sözleşme imzalamayan Ersin Destanoğlu’na Avrupa’dan bir takımın daha talip olduğu iddia edildi.

Beşiktaş’ta Ersin Destanoğlu’na Avrupa’dan bir talip daha!
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Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesi sona erdikten sonra geleceğine dönük belirsizlik henüz netlik kazanmadı.

Tecrübeli file bekçisine Avrupa'dan her geçen gün ilgi artarken, talipler arasına bir kulübün daha eklendiği belirtildi.

TRT Spor'un haberine göre; Premier Lig ekibi Hull City ve İspanya temsilcisi Girona'nın takibinde olan Ersin Destanoğlu için Deportivo La Coruna'nın devreye girdiği kaydedildi.

Deportivo La Coruna'nın Ersin Destanoğlu'nun kadrosuna katmak istediği ve durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.

Beşiktaş yönetiminin, Ersin Destanoğlu'nun geleceğine dair vereceği kararı beklediği belirtildi.

Avrupa kulüplerinin yanı sıra 25 yaşındaki kaleciye Arap Yarımadası'ndan da ilgi olduğu ifade edildi.

Ersin Destanoğlu'nun önceliğinin kariyerini Avrupa'da sürdürmekten yana olduğu kaydedildi.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #ERSİN DESTANOĞLU #GİRONA #HULL CİTY #TRANSFER

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Beşiktaş’ta Ersin Destanoğlu’na Avrupa’dan bir talip daha!
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