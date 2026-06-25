Beşiktaş’ta Ersin Destanoğlu’na Avrupa’dan bir talip daha!

TRT Spor'un haberine göre; Premier Lig ekibi Hull City ve İspanya temsilcisi Girona'nın takibinde olan Ersin Destanoğlu için Deportivo La Coruna'nın devreye girdiği kaydedildi.

Deportivo La Coruna'nın Ersin Destanoğlu'nun kadrosuna katmak istediği ve durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.

Beşiktaş yönetiminin, Ersin Destanoğlu'nun geleceğine dair vereceği kararı beklediği belirtildi.