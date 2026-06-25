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Giriş Tarihi: 25.06.2026 10:14

Beşiktaş'ta yeniden Zuriko Davitashvili sesleri!

Kadrosuna bir kanat takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Saint-Etienne forması giyen Zuriko Davitashvili'yi yeniden radarına aldı. İşte flaş gelişmenin detayları...

Beşiktaş’ta yeniden Zuriko Davitashvili sesleri!
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Beşiktaş, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda özellikle hücum hattına takviye yapmayı hedefliyor.

YENİDEN DAVITASHVILI SESLERİ

Siyah-beyazlıların kanat transferinde gündemine yeniden Zuriko Davitashvili geldi. Yönetim, geçtiğimiz sezon hem yaz hem de devre arasında ilgilendiği Gürcü yıldız için yeniden kolları sıvadı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre Saint-Etienne, bu kez Davitashvili'nin transferine daha sıcak bakıyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan oyuncunun kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

BONSERVİSİYLE ALMAK İSTİYOR

Takvim'in haberine göre; Beşiktaş'ın Davitashvili'nin transferini kiralık yerine bonservisiyle tamamlak istediği aktarılırken, kısa süre için görüşmelerin hız kazanacağı vurgulandı.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#VİNCENZO ITALİANO #ZURİKO DAVİTASHVİLİ #BEŞİKTAŞ

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Beşiktaş'ta yeniden Zuriko Davitashvili sesleri!
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