Beşiktaş’ta yeniden Zuriko Davitashvili sesleri!

YENİDEN DAVITASHVILI SESLERİ

Siyah-beyazlıların kanat transferinde gündemine yeniden Zuriko Davitashvili geldi. Yönetim, geçtiğimiz sezon hem yaz hem de devre arasında ilgilendiği Gürcü yıldız için yeniden kolları sıvadı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre Saint-Etienne, bu kez Davitashvili'nin transferine daha sıcak bakıyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan oyuncunun kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.