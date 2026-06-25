Çorum FK, Kerem Kalafat’a veda etti

Yeni sezonda Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Çorum FK, sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki sağ bek Kerem Kalafat'a veda etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kerem Kalafat'a kulübe verdiği katkılar nedeniyle teşekkür edilerek kariyerinin devamında başarı dileklerinde bulunuldu.

Çorum FK'nın yaptığı açıklama şu şekilde:

"Teşekkürler Kerem Kalafat. Profesyonel futbolcumuz Kerem Kalafat'ın kulübümüz ile olan sözleşmesi sona ermiştir. Kulübümüz forması altında gösterdiği mücadele, verdiği emek ve elde ettiğimiz şampiyonlukta sağladığı katkılar için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz."



Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör