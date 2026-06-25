Çorum FK yeni sezon formalarını tanıttı!

Çorum FK, yeni sezon formalarını Hitit medeniyetinden ilham alınarak tasarlıyor. Kulüp Başkanı Savaş Balçık, yeni sezon formalarını sanal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu.

Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Çorum FK'nin yeni sezon formalarını Hitit medeniyetinden ilham alarak tasarladıklarını söyleyerek video paylaştı.

Balçık, "Bu topraklar binlerce yıldır nice kadim uygarlıklara ev sahipliği yaptı. Her medeniyet, Anadolu'nun ruhuna kendi izini bıraktı. Bu kadim mirasın günümüzdeki temsilcileri olarak, biz de gücümüzü bu topraklardan alıyoruz. Bu anlayışla yeni sezon formalarımızın her detayını büyük bir titizlikle hazırladık. Tarihin izlerini geleceğe taşımak adına formalarımızı, bu coğrafyanın en önemli medeniyetlerinden olan Hitit motifleriyle zenginleştirdik. Arca Çorum; sadece bir futbol kulübü değil, Anadolu'nun mücadele ruhunu, inancını ve karakterini sahaya yansıtan büyük bir ailedir. Çünkü biz sadece bir futbol kulübü değiliz; "Biz Anadoluyuz. Yeni sezon formalarımız tüm taraftarımıza ve bütün Anadolu halkına hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör