Çorum FK’dan taraftara kombine çağrısı!

Çorum FK Basın Sözcüsü Gökhan Kerman, yaptığı açıklamada, kulübün Süper Lig'e yükselmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek taraftarları yeni sezonda da takımlarına destek olmaya davet etti.

2025-2026 sezonunda elde edilen başarının ortak bir emeğin sonucu olduğunu belirten Kerman, "Geçtiğimiz sezon hep birlikte tarih yazdık. Tam 59 yıl sonra Arca Çorum FK'yı Süper Lig'e taşımanın gururunu yaşadık. Bu başarı; futbolcularımızın, teknik ekibimizin, taraftarımızın, yönetimimizin ve en önemlisi maddi ve manevi büyük fedakarlıklar yapan başkanımız Savaş Balçık'ın ortak eseridir" diye konuştu.

Kulüp Başkanı Savaş Balçık'ın kulübe büyük katkılar sunduğunu vurgulayan Kerman, "Savaş Balçık, Çorumlu olmamasına rağmen geçtiğimiz sezon kulübümüz için 1 milyar TL'nin üzerinde yatırım yaptı. Bununla da yetinmeyip, yoğun iş temposuna rağmen gece geç saatlere kadar Arca Çorum FK'nın geleceği için çalışmaya devam ediyor. Çünkü onun tek düşüncesi, bu şehir ve bu takım için daha fazlasını nasıl yapabileceğine yanıt bulabilmek. Bugün artık Süper Lig'deyiz. Çorum'a büyük takımlar gelecek, büyük yıldızlar sahaya çıkacak. Milyonlarca insan televizyon ekranlarından Çorum'u izleyecek. Bu sadece sportif bir başarı değil; şehrimizin tanıtımı, ekonomisi ve marka değeri için de tarihi bir fırsattır" dedi.

Güçlü bir kulübün yalnızca yönetimin çabalarıyla ayakta kalamayacağını ifade eden Kerman, şehrin tüm dinamiklerini takıma sahip çıkmaya çağırdı. Kerman, "Kombine almak sadece bir koltuk satın almak değildir; kulübüne sahip çıkmaktır, emeğe destek olmaktır, çocuklarımıza bırakacağımız bu büyük hikayenin bir parçası olmaktır. Çünkü Çorum FK büyüdükçe şehir büyür. Şehir büyüdükçe esnaf kazanır, işletmeler kazanır, gençler kazanır. Bu takım hepimizin. Bu başarı hepimizin. Şimdi destek olma zamanı. Çünkü biz Anadoluyuz. Taraftarımızın yeni sezonda tribünleri doldurarak Süper Lig heyecanına ortak olmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör