Dursun Özbek: En iyi transferleri yapacağız

G.Saray Başkanı Dursun Özbek
, RAMS Park
'taki haziran ayı olağan divan kurulu toplantısında önemli açıklamalar yaptı. TFF'nin harcama limitleri kapsamında en iyi takımı kurmak için çalıştıklarını söyleyen Başkan Özbek, "Son 4 senedir haziran ayı bizim için şampiyonluk kutlamalarıyla geçiyor. Yeni sezon hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Harcama limitleri açıklandı. Harcama limitlerinde rakiplerimizle aramızda oluşan fark, G.Saray'ın finansal açıdan doğru yönetildiğinin kanıtlarından bir tanesidir. Elbette ki en güzel transferler için çalışıyoruz. En güzel takımı, en başarılı takımı kurmak için çalışıyoruz. Bunda en ufak tereddüt yok. Cumartesi günü yapılacak olağanüstü genel kurulda bazı konularda yetki isteyeceğiz. Tüm yetki maddeleri, G.Saray'ın geleceğinde çok değerli olan projelerimizi tamamlamak için" dedi.